Reforma de apartamento do filho do presidente do TCU custou R$ 600 mil

A reforma do apartamento de Tiago Cedraz, filho do presidente do TCU Aroldo Cedraz, custou R$ 600 mil. Só de material de construção foram R$ 142 mil. Ele é investigado na Lava Jato.

Outro lado. O advogado do acusado se diz perplexo com o vazamento de dados apreendidos durante a busca e apreensão, “que não foi restrita ao objeto da investigação e dizem somente respeito à vida conjugal dele”. Com relação aos gastos no apartamento, são absolutamente normais e compatíveis com uma reforma de um apartamento de 250 metros quadrados.

