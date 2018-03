Coluna do Estadão

Após a confirmação que comandará a Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos, Rodrigo Maia (DEM-RJ) se emocionou. Com 293 votos ele se mantém no comando da Casa até 2019. As eleições na Câmara ainda não terminaram. Haverá segundo turno para a primeira vice-presidência e terceira secretaria, já que nenhum dos candidatos atingiram 252 votos.

