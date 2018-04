Reclamação argentina faz Itamaraty voltar a receber dados da Aeronáutica

O Itamaraty se sentiu vendido no episódio do destempero argentino por causa dos aviões militares britânicos que voaram para as Malvinas partindo de aeroportos brasileiros.

A Aeronáutica repassava os dados para o Itamaraty até 2015. Deixou de fazê-lo após uma decisão adotada pelo governo Dilma. Agora, depois do estresse, a Aeronáutica voltará a comunicar-se com o Itamaraty nesses casos.

