A Receita Federal vai analisar quais são as empresas que pagaram projetos fajutos via Lei Rouanet e rever a dedução. Além de cobrar IR, também vai aplicar multa.

