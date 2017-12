Coluna do Estadão

Os R$ 100 mil de multa que a Receita Federal aplicou em Eduardo Cunha, por gastos não declarados, representam trocado perto do que ele será cobrado a ressarcir ao Leão.

