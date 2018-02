Coluna do Estadão

A Receita Federal já aplicou multas no valor de R$ 2,5 bilhões em pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema da Lava Jato. A maior parte das autuações foi contra as empreiteiras. Os envolvidos podem recorrer ao Carf e à Justiça.

