Às vésperas do encontro de chanceleres dos países do Cone Sul para tratar de crimes nas fronteiras, a Receita apreendeu no Paraná uma van com R$ 250 mil em cigarros contrabandeados. O problema é que a carga vinha do Paraguai, vizinho com o qual o Brasil tentava evitar atritos na reunião que será na tarde desta quarta-feira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.