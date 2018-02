Coluna do Estadão

O enfrentamento do Centrão à possível indicação do deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA) para a Secretaria de Governo ameaça a candidatura do grupo de conquistar a presidência da Câmara. Deputados avaliam que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. O Centrão demonstrou força ao derrubar a indicação, porém deixou transparecer seu lado rebelde e indomável, o que é visto como ameaça pelo Planalto. (Naira Trindade)