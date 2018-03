Randolfe diz que apoia Eunício se ele pautar fim do foro privilegiado

Relator do projeto que põe fim à prerrogativa de foro, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) admite abrir mão de uma anti-candidatura à presidência do Senado se o pré-candidato Eunício Oliveira (PMDB-CE) aceitar colocar o tema em votação caso eleito.

O atual presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse à Coluna do Estadão que não pautará o tema no plenário enquanto comandar a Casa. “O Álvaro tem uma preferência pelo fim da prerrogativa de foro especial porque talvez ele queira ser julgado em três instâncias”, ironizou Renan, referindo-se ao autor do projeto.

“Não serei julgado em instância alguma porque não pratico crimes e não preciso legislar em causa própria”, devolveu. Dias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao