Randolfe conclui relatório favorável ao fim do foro privilegiado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) concluiu seu relatório sobre o projeto do colega Álvaro Dias (PV-PR) que acaba com a prerrogativa de foro para políticos com mandato.

O relatório é favorável ao fim da prerrogativa de foro para autoridades. Randolfe justifica que “todos serão rebaixados do Olimpo e voltam a ser humanos comuns”. O texto será lido quarta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e apreciado dia 16.

