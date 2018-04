“A iminência da nova lista de Janot, as articulações de bastidores no Congresso não tratam de reforma para superar a crise do sistema político, mas de como dar intocabilidade ao caixa 1 e anistiar o caixa 2. Querem segurar com guarda-sol o tsunami que vai chegar”, disse o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ).

