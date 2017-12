Coluna do Estadão

Um número de telefone de Fábio Cleto foi herdado por uma moça que não aguentava mais receber ligações ontem à procura do antigo titular da linha. “Quem é esse cara?”, perguntou, já na enésima chamada que recebeu. Ela decidiu trocar de número.

