Coluna do Estadão

“O Banco Central tem o papel de controlar a inflação. Quem defende o consumidor? Do ponto de vista macro, é o BC”, disse Illan Goldfajn para a revista do sindicato do BC.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao