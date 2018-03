Coluna do Estadão

Ainda impactada com a prisão do marido, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho, a prefeita de Campos dos Goytacazes Rosinha Garotinho (PR) postou “Que Deus nos perdoe” em sua rede social.

Garotinho é acusado de usar o programa social Cheque Cidadão para comprar votos em Campos.

