‘Que assalto Dilma se refere? Ao dinheiro que Eike recebeu?’, diz senador Alvaro Dias

Ao comentar discurso de Dilma na Europa, o senador Alvaro Dias (PV-PR) questionou: “Dilma falou sobre o “assalto à democracia” no Brasil. A que assalto ela estava se referindo? Ao petrolão? À compra fraudulenta de Pasadena? Ao propinoduto da Odebrecht que financiou até mesmo as campanhas dela? Ou ao dinheiro que Eike Batista recebeu do BNDES e distribuiu na forma de propinas?”

