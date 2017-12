Quadrilhas tomam conta de plenário da Câmara

Coluna do Estadão

Na ausência de deputados em Brasília por causa dos festejos de São João, quadrilhas -juninas- tomaram conta do plenário da Câmara na tarde desta sexta-feira, 24.

A proposta de sessão solene em homenagem aos quadrilheiros juninos é do deputado Izalci (PSDB-DF). O Dia Nacional do Quadrilheiro Junino é comemorado no dia 27 de junho.

As apresentações são intercaladas por discursos dos representantes das quadrilhas juninas. “Espero que a mídia saiba separar o quadrilheiro junino do quadrilheiro corrupto”, disse um dos representantes das quadrilhas juninas.