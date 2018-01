Divulgação das senhas do Planalto pode render advertência

A displicência de um funcionário em publicar as senhas das redes sociais do Planalto pode render punições.

Por causa do problema, é estudada advertência contra empresa responsável pela área digital. Na ocasião a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) garantiu que as senhas foram postadas “por engano”.

A falha aconteceu no último dia 10, quando o perfil do Portal Brasil no Twitter publicou senhas das contas do governo nas redes sociais. O erro foi cometido em uma postagem sobre a permanência da Força Nacional por mais 60 dias no Rio Grande do Norte.