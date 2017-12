PTB orienta deputados a votarem a favor da reforma da Previdência

O PTB manifestou, por meio de carta aberta, apoio à reforma da Previdência “por entender que representa opção prioritária pelos pobres e trabalhadores celestistas da iniciativa privada” e “coloca fim a alguns privilégios da elite funcional”. Na nota, assinada pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o partido orienta os deputados federais e senadores a votarem pela aprovação da proposta. (Naira Trindade)

Leia a íntegra da nota:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nota do PTB sobre a reforma da Previdência

A Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro manifesta apoio à reforma da Previdência por entender que ela representa a opção prioritária pelos pobres e trabalhadores celetistas da iniciativa privada, abriga os trabalhadores rurais, ampara as necessidades dos programas de assistência social e, sobretudo, por colocar fim a alguns privilégios da elite funcional federal, que recebe benefícios trinta e três vezes superiores da média dos trabalhadores da iniciativa privada.

O PTB compreende que a reforma da Previdência é primordial para a retomada do crescimento. Precisamos produzir, incentivando as empresas que geram empregos, reduzindo o custo do Brasil, para que seja possível atender os 13 milhões de brasileiros desempregados. Uma reforma que, assim como a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista, reduz a burocracia e o custo excessivo do governo federal, promovendo assim a verdadeira justiça social.

Portanto, a Executiva Nacional do PTB, de forma clara, correta e bem intencionada, orienta os deputados federais e senadores do partido a votarem pela aprovação da proposta.

Roberto Jefferson

Presidente Nacional do PTB