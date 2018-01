PT vai lançar nomes de peso para Câmara dos Deputados

Em busca de sobrevivência política, o PT planeja lançar nomes de peso para disputar cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados em 2018. O ex-ministro José Eduardo Cardozo (Justiça), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e até mesmo o vereador Eduardo Suplicy são apostas para puxar votos e tentar diminuir o encolhimento da bancada no Congresso. Por trás disso, está o interesse em diminuir perdas no Fundo Partidário, distribuído conforme o tamanho da bancada. Em 2016, o PT recebeu R$ 108 milhões do Fundo Partidário.

