O líder do PT na Câmara, Afonso Florence (BA), quer uma acareação do ministro de Governo, Geddel Vieira Lima, com o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. “O governo Temer está derretendo, Geddel tem que sair. Vamos convocar acusado e acusador para as Comissões da Câmara, como a CFFC. Faremos representação à PGR, e à Comissão de Ética da Presidência da República responsabilizando Temer pelas ilegalidades cometidas”, disse Florence. (Andreza Matais)

