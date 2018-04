O PT estuda punir os deputados estaduais João Paulo Rillo e Carlos Neder por se recusarem a apoiar o tucano Cauê Macris, à presidência da Assembleia de São Paulo.

Na Bahia, no mês passado, o PT expulsou dois vereadores por votarem no candidato do DEM para o comando da Câmara Municipal da cidade em detrimento da petista Marta Rodrigues.

