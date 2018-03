PT perde sua principal cidade em Pernambuco

O PT vai perder o seu único feudo importante no sertão pernambucano. Um dos quatro prefeitos do partido reeleitos no Estado, Luciano Duque, de Serra Talhada, esteve em Brasília para informar a correligionários que negocia a sua transferência do partido para o PSB. A cidade onde nasceu Lampião, o rei do cangaço, é o segundo maior colégio eleitoral do sertão, atrás apenas de Petrolina. Em 2012, os petistas elegeram 13 prefeitos no Estado. Neste ano, foram apenas sete, a maioria em pequenos municípios.

O interior de Pernambuco sempre foi símbolo da Era Lula. Nos oito anos de mandato, o então presidente, que nasceu no Estado, viajou com frequência para visitar obras na região e eleger prefeitos, deputados e governadores.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao