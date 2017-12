Coluna do Estadão

O PT passou o dia negando que o feijão tenha aumentado de preço como consequência da doação do produto, feita pelo governo brasileiro a Cuba.

Dilma, realmente, doou 645 toneladas de feijão a Cuba, em 2015, como ajuda humanitária. Mas o preço subiu pela quebra de safra no Sul do País.

