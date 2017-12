PT não indicou representante para participar de debate sobre corrupção

O PT não indicou nenhum representante para falar na Comissão Geral criada para debater as dez medidas de combate à corrupção propostas pela força-tarefa do Ministério Público que atua na Operação Lava Jato. A sessão, no plenário da Câmara, ocorre nesta manhã. Dos partidos de oposição ao governo Temer, apenas o PT não indicou ninguém para fazer pronunciamento. Do centrão, o PP, partido com maior número de investigados na Lava Jato, também não sugeriu nomes. No total, 13 partidos indicaram convidados para falar na sessão.

