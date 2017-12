Coluna do Estadão

Um dos maiores críticos públicos de Eduardo Cunha, o PT não assinou pedido de urgência para tramitação do projeto do deputado Roberto Freire que decreta vaga a presidência da Câmara, permitindo novas eleições. PMDB também não.

