PT lança jingle para visita de Lula à transposição do São Francisco

A visita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará neste domingo às obras de transposição do Rio São Francisco, na Paraíba, está sendo tratada no PT como a largada para sua campanha à Presidência da República, em 2018. Até mesmo um vídeo mostrando um trecho da obra, com um jingle citando Lula, foi feito para postagem nas redes sociais.

“Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo, a paz do mundo e os corações se abrindo, eu quero luz em cada amanhecer”, diz a música. Em outro trecho, porém, a palavra “luz” é substituída por “Lula”. O cantor sertanejo ainda arremata: “Quem diria que o velho Chico ia parar em Monteiro, na Paraíba. Obrigado, Lula!”

No domingo, após descer em Campina Grande, o petista seguirá em carreata até Monteiro, onde visitará o Eixo Leste da transposição, mesmo local onde esteve o presidente Michel Temer, no último dia 10.

Lula será acompanhado pela ex-presidente Dilma Rousseff e por uma comitiva formada por senadores, deputados do PT e de outros partidos de oposição. Pré-candidato ao Planalto, o ex-ministro da Integração Ciro Gomes (PDT) também foi convidado para a festa, assim como o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), que preparou uma recepção para Lula.

