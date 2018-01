Petistas esperam julgamento para ‘condenar’ Lula

Petistas evitam criticar publicamente o ex-presidente Lula, mas o cenário pode mudar se ele for preso em regime fechado no caso do triplex do Guarujá. Por enquanto, os ataques mais duros partem de ex-filiados que foram próximos de Lula e se viram abandonados quando caíram em desgraça, como Antonio Palocci e Delcídio Amaral. “Ele me lembra aquela música ‘eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, do Ultraje a Rigor’”, define o ex-senador. No privado, nomes graúdos do partido concordam que o ex-presidente se deslumbrou com o poder.

Metralhadora. “O Lula, a despeito de virtudes, se perdeu na super autoestima que ele tem e confundiu ousadia e arrojo com poder fazer qualquer coisa”, complementa Delcídio, que presidiu a CPI do Mensalão e é delator da Lava Jato.

É tudo… Solidariedade não é a única razão de petistas para preservar Lula de críticas neste momento. Se ele for absolvido ou se o cumprimento da sentença se prolongar ainda terá força no jogo eleitoral.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

…Ou nada. Em caso de prisão, observa um petista, Lula será abandonado aos poucos como foram Luiz Gushiken, José Dirceu, Antonio Palocci…

É com ele. Caberá ao juiz Danilo Pereira Júnior decidir onde Lula irá cumprir a pena caso o TRF-4 confirme hoje a condenação do petista em regime fechado.

Sem muita escolha. A Superintendência da PF em Curitiba é contraindicada porque não oferece condições ao preso para trabalhar e assim reduzir a pena, além de ser destinada a presos provisórios. Uma opção é o Complexo Médico-Penal, em Pinhais.

Regra três. O PT pretende anunciar Lula como candidato ao Palácio do Planalto já acompanhado do nome do vice. O objetivo é substituir o ex-presidente por alguém de sua extrema confiança e escolhido por ele em caso de condenação definitiva no caso triplex.

Amor antigo. Na base aliada do governo do presidente Michel Temer, o PR está de olho no julgamento de Lula hoje. Não descarta uma aliança com o PT, caso o ex-presidente venha a ser candidato ao Planalto.

Racha paulista. O vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), começou a negociar com o PTB o apoio à sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Se as conversas evoluírem, França vai rachar a aliança partidária original que elegeu o tucano Geraldo Alckmin em 2014.

Aliança. Após receber o apoio do Solidariedade, PROS e PR, França quer fechar ainda em fevereiro aliança com o PCdoB e PDT à sua candidatura. O vice-governador também está tentando ganhar a adesão do PV e do PPS.

CLICK. O presidenciável Ciro Gomes faz o cadastramento biométrico no TRE-CE. Analistas avaliam que ele pode herdar votos de Lula se o petista sair da disputa.

Muito prazer! O ministro Carlos Marun almoçou ontem com Valdemar Costa Neto. Quem participou diz que o encontro foi de apresentação, já que o novo ministro não conhecia o todo poderoso do PR.

Sem assunto. Alexandre Baldy (Cidades), também participou do almoço. Outro presente, o líder do PR na Câmara, José Rocha (BA), diz que não trataram da Previdência, de cargos nem de eleição.

PRONTO, FALEI!

“Não importa o quão alto você esteja, a lei está acima de você”, última página da sentença em que condenou Lula no caso do triplex a 9 anos e seis meses de prisão”, DO JUIZ SÉRGIO MORO, responsável pelos processos da Lava Jato em Curitiba, sobre o julgamento do ex-presidente Lula

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA. COLABORARAM ISADORA PERON E IGOR GADELHA

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão