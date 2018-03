PT culpa PM e ‘infiltrados da direita’ por confusão na Esplanada dos Ministérios

Coluna do Estadão

O Twitter do PT na Câmara, página oficial da liderança do partido no Congresso, culpou a “direita infiltrada” pela confusão na Esplanada dos Ministérios nesta terça-feira. Segundo postagens na rede social, a manifestação era pacífica até ser “atacada pela truculência da PM”. “A repressão à la Médici contra estudantes, na Esplanada dos Ministério, continua”, escreveu. “PM/DF transformou em praça de guerra a Esplanada dos Ministérios-bombas, cassetetes contra estudantes q protestavam contra a PEC da Morte”.