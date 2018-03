PT briga para manter cargos técnicos no Senado

Coluna do Estadão

Ao brigar para garantir lugar na Mesa Diretora, o PT também se preocupou com as dezenas de cargos de assessoramento técnico que mantém no Senado. Precisa desse apoio para construir a oposição.

Ex-ministros e seus assessores estão acomodados em cargos estratégicos no Senado, como Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula e ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência de Dilma.

