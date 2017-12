O PSOL apresentará na tarde desta terça-feira, 28, um requerimento de informação ao Palácio do Planalto a respeito do encontro entre o presidente da República em exercício, Michel Temer, e o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no último domingo, 26.

Cunha nega o encontro. Só esqueceu de combinar a versão com Temer, pois interlocutores do Planalto confirmaram que os dois estiveram juntos.