O PSDB fará um levantamento nas cidades com mais de 100 mil eleitores ou com geradora de TV para mapear onde terá candidaturas próprias. Até agora, já estão definidos tucanos em oito capitais.

