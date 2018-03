PSDB mineiro aluga avião para Aécio ir a evento

O PSDB mineiro desembolsou R$ 30.120 para que Aécio Neves e os deputados Caio Narcio e Domingos Sávio fossem de King Air de Brasília até Contagem na quinta, 15, em evento de entrega de casas populares do governo. Sem vaga em voo da FAB, o ministro Alexandre Baldy foi no próprio jatinho.

Presidente do PSDB mineiro, Domingos Sávio justificou que não daria tempo de chegar no evento de voo comercial. E que o valor foi pago com recursos do partido. A assessoria de Aécio Neves afirma que ele viajou a convite.

Segundo a Anac, o King Air está registrado em nome da siderúrgica Ciafal, do empresário Eduardo Fonseca, amigo dos tucanos. A aeronave é operada pela firma de táxi aéreo Carlinhos Ultraleve, de BH.