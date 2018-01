Coluna do Estadão

O PSDB entrou na disputa com o PMDB pela indicação do secretário de Juventude, ligado à Secretaria de Governo. Um dos cotados é Lucas Vasconcelos, aliado do senador Aécio Neves.

