A presidência da Vale expôs nova ferida entre PMDB e PSDB. Os dois partidos brigam para indicar o sucessor de Murilo Ferreira.

Entra no páreo Clovis Torres, diretor de RH da Vale. Disputam ainda o presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia.

