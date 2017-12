PSDB admite erro e faz autocrítica em inserções partidárias

Nas inserções partidárias que serão transmitidas em rádio e televisão nos próximos dias, o PSDB admite que errou e que o partido precisa fazer autocrítica. “O PSDB acertou quando criou o plano real, mas agora errou”, diz a narradora. “O PSDB acertou quando lutou pelas diretas já e anista, agora, errou. Foi quem implantou os agentes de saúde, mas agora errou. O PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas”, diz outro narrador. “Dia 17, às 20h30, conheça as ideias e posições do PSDB diante do futuro do Brasil”, país

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.