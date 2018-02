PSB preocupa Planalto em votação da Reforma da Previdência

Entre os partidos da base aliada que têm ministros no governo, os votos da bancada do PSB são os que mais preocupam o Planalto. Na discussão de ontem na CCJ, o PSB assumiu posição contrária ao texto da reforma.

Na votação da PEC do Teto na Câmara, um terço da bancada do PSB já traiu o governo votando contra. O ministro Fernando Filho, Minas e Energia, foi chamado ontem mesmo para conversar com Temer sobre isso.



