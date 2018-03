Em reunião com Temer, o PSB confirmou apoio às reformas. Mas o líder do Senado, Fernando Bezerra Coelho, avisou que o partido não quer votar a desvinculação do reajuste das aposentadorias do aumento do salário mínimo.

