A bancada do PSB anuncia neste momento, no Ceará, apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. O gesto é oficializado pelo deputado Tadeu Alencar (PSB-PE). O PSB tem 34 deputados. Há duas semanas, Rodrigo almoçou com parte da bancada no Recife, onde construiu parte desse apoio.

