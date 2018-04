PSB abre consulta para saber opinião sobre reforma da Previdência

Antes mesmo de o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, iniciar suas explicações sobre reforma da Previdência para deputados do PSB, o presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira, já havia se posicionado contrário a aprovação da proposta. O tema foi objeto de debate entre dois especialistas em evento promovido pelo partido que durou cerca de duas horas. A partir desta terça-feira, 14, os filiados à legenda são convidados a opinar sobre o assunto em uma consulta por e-mail. Na quinta-feira, será aberta a participação livre de internautas, pelas redes sociais do partido. O resultado desse levantamento, somado às opiniões de parlamentares e dirigentes, servirá de subsídio para a decisão final do partido que será tomada pela Executiva Nacional.

