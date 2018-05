Próximas fases da Operação Lava Jato devem focar em subsidiárias da Petrobrás

No bolão de apostas de quem acompanha o assunto, as próximas fases da Operação Lava Jato já estão definidas. Os focos seriam: BR Distribuidora, Transpetro, Sete Brasil e os “sindicalistas da Petrobrás”, o que inclui a área de marketing e comunicação da empresa, tida como feudo do PT. Dali saiu muito dinheiro para patrocínio de eventos a pedido de congressistas. A área era controlada por Wilson Santarosa, que se reportava ao ex-presidente Lula e ignorava a presença de Graça Foster quando ela era sua chefe na petroleira.