Amanhã serão abertos os envelopes com as propostas das empresas que disputam o contrato para concluir as obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco.

A obra parou quando a Mendes Júnior foi declarada inidônea pela Lava Jato. O ministro da Integração, Helder Barbalho, quer assinar em março o contrato de R$ 600 milhões para a obra.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao