A expectativa do mercado e do governo é que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai estabelecer teto para gastos públicos aumente a entrada de dólares no país. A medida, que deve ser enviada ao Congresso na semana que vem, deve garantir mais confiança por parte dos investidores.

