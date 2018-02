Coluna do Estadão

A bancada ambientalista entrou em alerta no Congresso pela decisão do governo de apoiar projeto do deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) que estabelece novas regras para o licenciamento ambiental.

Além desses parlamentares, entidades do setor, como a Fundação SOS Mata Atlântica, criticam duramente a proposta.



