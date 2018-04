Renan evita brigar com Jucá e retira proposta que proíbe governo de editar MP

Renan Calheiros (PMDB-AL) apresentou uma proposta que proíbe o governo de editar Medida Provisória para alterar contratos. Foi mais um capítulo da disputa entre Renan, líder do PMDB no Senado, e o Planalto.

Como resposta ao gesto de Renan, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), agiu rápido e apresentou a mesma proposta, mas com brecha para o Executivo tomar a iniciativa em alguns casos. Renan, então, retirou a PEC. “Não quero brigar”, disse ele.

