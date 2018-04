A propaganda do PMDB na televisão, veiculada ontem, diz que “foi ideia do presidente Temer de liberar as contas inativas do FGTS”. O pai da proposta, contudo, é o ministro Dyogo Oliveira (Planejamento).

