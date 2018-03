Coluna do Estadão

“Tudo o que a Odebrecht diz sobre os outros é verdade. Sobre ele, é mentira”, disse o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, ironizando as declarações do ex-presidente Lula sobre as delações premiadas.

