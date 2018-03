Sobre a decisão do Supremo de manter prisão em 2ª instância, se esquecendo dos condenados no Mensalão. “Ninguém do PT foi condenado em última instância”, presidente do PT, Rui Falcão.

