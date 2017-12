Coluna do Estadão

Líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado afirmou, em seu Twitter, que a atual gestão do Ministério da Agricultura tem um desafio pela frente: “enfrentar tese de aumento da carga tributária justamente em setor que dá certo”, escreveu.

Caiado criticou, ainda, a renegociação das dívidas dos Estados.

