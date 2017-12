Coluna do Estadão

“O excelente trabalho do juiz Sergio Moro e promotores da Lava Jato é questionado quando vazam informações, torturam investigado, obrigando delação. Você mentiria para, em vez de 30 anos de cadeia, ficar três anos em casa? É o processo”, disse o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em entrevista à RPC TV.

