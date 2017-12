Coluna do Estadão

“Nem Lula conseguia fazer a cabeça de Dilma como Celso Kamura. Agora, sabe-se a que preço e a origem do dinheiro”, Pauderney Avelino (AM), líder do DEM na Câmara, sobre a informação de que recursos da Petrobrás eram usados para pagar o cabeleireiro.

